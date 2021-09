Euronext Le blé repart à la hausse devant une demande mondiale soutenue

La demande de céréales est active, avec des appels d'offres lancés ces derniers jours par plusieurs importants pays importateurs. C'est notamment le cas de l'Algérie, de l'Iran et de la Turquie.

Concernant l'Algérie, « on parle d'au moins 270 000 tonnes [de blé meunier achetées] entre 353 et 355 » dollars la tonne, frais de chargement et transport compris (« contre 350 lors du précédent appel d'offres du 17 août »), selon le cabinet Inter-Courtage. Les origines de ce blé ne sont pas connues.

After #GASC, #OAIC, #Algeria, has now also completed its tender this week.

Unofficial 400k #wheat at an average price of US$ 353-355/mt is reported to have been paid.

Again, a price increase from the previous tender, two weeks earlier.

origin remains open. pic.twitter.com/AxaXuGdm6I