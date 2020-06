Euronext Le blé reprend son souffle, avant un rapport américain

• AFP

Les prix du blé étaient à l'équilibre, mardi à la mi-journée, avant la publication d'un rapport sur les surfaces américaines de céréales.

Les opérateurs sont « attentistes », avant la publication de ce rapport trimestriel du ministère américain de l'agriculture, qui va préciser la taille des stocks et des surfaces. Ceux-ci « pourraient peut-être montrer un peu moins de lourdeur », notamment pour le maïs, a souligné Gautier Le Molgat, analyste au cabinet Agritel.

Lundi, les cours du blé avaient fortement rebondi, tant à Chicago que sur Euronext, le marché s'attendant à une petite révision à la baisse de l'offre de céréales américaines. Les cours du blé sur Euronext étaient « sur des zones de support », a toutefois noté M. Le Molgat, en soulignant le caractère technique de ce rebond. Il a ajouté que les prix du blé russe étaient en légère baisse, ce qui pèse sur les prix français.

Grosses disparités de rendement en orge d'hiver

Dans l'Hexagone, les récoltes d'orges d'hiver se poursuivent, avec de grosses disparités en termes de rendement, selon les bassins de production. « En blé, seules quelques parcelles ont à ce jour déjà été récoltées sans pouvoir en tirer une quelconque conclusion », a remarqué Agritel. Les opérateurs vont également guetter les résultats d'un appel d'offres lancé par l'Algérie, qui devait se clore mardi soir et pour lequel une rude concurrence intra-européenne est attendue.

Peu avant 13h00 (11h00 GMT) sur Euronext, la tonne de blé était inchangée sur l'échéance de septembre à 179,25 euros, et en recul de 25 centimes sur l'échéance de décembre à 181,50 euros, pour environ 11 000 lots échangés. La tonne de maïs, elle, progressait de 50 centimes sur le contrat d'août à 166,50 euros, et reculait de 25 centimes sur le contrat de novembre à 160,25 euros, pour un peu plus de 700 lots échangés.

