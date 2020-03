L'info marché du jour Le blé résiste au second krach boursier de la semaine

Alors que les places financières mondiales ont vécu jeudi 12 mars le second krach boursier en moins d'une semaine, le blé est parvenu à se distinguer des autres matières premières en résistant à la pression baissière, aidé par des fondamentaux solides.

La chute des marchés financiers aspire les produits agricoles dans une spirale baissière, mais le blé tient bon depuis jeudi. (©Pixabay)À ne pas manquer : La tempête sur les marchés agricoles pourrait durer encore deux moisFace à l’ampleur de la pandémie de coronavirus et son impact conséquent sur l’économie mondiale, la panique prend le dessus et les marchés se sont de nouveaux affolés jeudi. Cela aura été une semaine noire pour les places financières et le pétrole, avec deux krachs boursiers en l’espace d’une semaine ! La Bourse de Paris a d’ailleurs vécu la pire journée de son histoire hier, avec la plus grosse perte journalière jamais enregistrée (- 12,28 %), tandis que Wall Street a connu sa pire séance depuis 1987.Pour tenter de limiter l’impact de la chute de la demande à cause du coronavirus et préserver l’économie américaine, la Banque Centrale Américaine (Fed) a baissé son principal taux d’intérêt directeur de 0,5 % dès le 3 mars. En Europe, les investisseurs comptaient eux a...