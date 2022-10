Chicago Le blé s'enfonce de 1,5 % à Chicago

Le blé cède du terrain face à des pluies bénéfiques et une activité portuaire au plus bas.

Le cotations US ont ouvert la semaine ordre dispersé lundi soir à Chicago. Les cours du blé ont notamment essuyé quelques pertes face à l’arrivée de pluies dans le Midwest américain, favorables à la bonne avancée des semis et à la levée des variétés d’hiver. Les inspections de blé sont en outre retombées sous le consensus la semaine passée, à 126 kt seulement.

Les inspections de soja dans les ports américains ont en revanche nettement battu le consensus pour atteindre le volume massif de 2,9 Mt ! Les inspections de maïs sont quant à elles ressorties dans les attentes du marché (471 kt). Les prix de la fève et du tourteau de soja sont toutefois restés ancrés en territoire négatif, sous la pression des moissons US et des craintes d’une contraction de la demande.

À la clôture de Chicago, le blé SRW à échéance décembre 2022 a diminué de 12 c$/bu, à 8.39 $/bu. Le maïs à terme décembre 2022 s'est relâché de 2.75 c$/bu à 6.82 $/bu. La fève de soja à livraison janvier 2023 s'est dégradée de 23.25 c$/bu, à 13.81 $/bu.

