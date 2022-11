Euronext Le blé s’enfonce de 5 €/t sous la pression de l’eurodollar

Le bond de la parité eurodollar et les négociations encourageantes concernant le corridor sécurisé en mer Noire renvoient les prix dans le rouge.

Les céréales européennes évoluaient à nouveau dans le rouge mardi à la mi-séance sur Euronext. Le marché ressort notamment de plus en plus optimiste quant à un renouvellement imminent du corridor sécurisé en mer Noire. La parité eurodollar poursuit en outre son rapide renforcement avec un gain de près de 1 % ce midi. Ce bond de la monnaie unique face au dollar vient entamer la compétitivité du blé UE à l’international et renforce la compétition du maïs d’import.

À noter également, l’USDA a relevé de deux points ses notations de blé d’hiver « bon à excellent », à 32 % dans son dernier Crop Progress hebdomadaire, un ratio toutefois encore particulièrement faible et en net retrait par rapport à l’an dernier (46 %). Les récoltes américaines de maïs sont en outre terminées à 93 %, contre 85 % en moyenne cinq ans.

Vers 12h, le blé Euronext à échéance décembre 2022 s'enfonçait de 5 €/t, à 319 €/t, tandis que le contrat mars 2023 baissait de 5,25 €/t, à 318,75 €/t. Le maïs Euronext à livraison mars 2023 se relâchait de 5,50 €/t, à 312,25 €/t, le terme juin 2023 se contractait de 4,75 €/t, à 314 €/t.

Pour surveiller les évolutions des cours des matières premières agricoles, connectez-vous sur Les marchés agricoles de Terre-net.fr

