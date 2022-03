Euronext Le blé s’enfonce sous les 370 €/t

Des améliorations climatiques en Europe et aux USA et des espoirs de paix en Ukraine font reculer les prix des céréales.

Les céréales européennes poursuivaient leur mouvement de retrait mardi à la mi-séance sur Euronext. Les préoccupations climatiques se relâchent en effet progressivement de part et d’autre de l’Atlantique avec l’arrivée de pluies annoncées sur une large partie de l’Hexagone ces prochains jours et des apports conséquents d’ores et déjà enregistrés dans le Midwest récemment.

Les notations de l’USDA dans le Kansas ont notamment grimpé de 7 % la semaine passée pour revenir à 32 % de blé d’hiver « bon à excellent » (50 % l’an dernier).

Le marché intègre en outre la réorganisation des flux commerciaux mondiaux qui viennent compenser partiellement les conséquences de la guerre en Ukraine.

L’Inde aurait notamment la capacité d’augmenter ses exportations de 3 à 4 Mt sur la prochaine campagne, à 12 Mt. Le marché retrouve par ailleurs de l’optimisme quant à une sortie de crise avec les dernières avancées des négociations russo-ukrainiennes.

Peu avant 14h00, le blé Euronext à échéance mai 2022 se dégradait de 1,75 €/t, à 368 €/t, tandis que le contrat décembre 2022 se relâchait de 3,25 €/t, à 326,75 €/t. Le maïs Euronext à livraison juin 2022 diminuait de 3 €/t, à 328,25 €/t, le terme novembre 2022 reculait de 4,50 €/t, à 284,50 €/t.

Pour surveiller les évolutions des cours des matières premières agricoles, connectez-vous sur Les marchés agricoles de Terre-net.fr

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net