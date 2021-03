Euronext Le blé sans tendance avant un rapport américain

Les prix du blé évoluaient sans réelle tendance vendredi à la mi-journée, jouant la carte de la prudence à quelques jours de la publication d'un rapport trimestriel très attendu du ministère américain de l'agriculture.

« Les opérateurs se montrent très prudents face au rapport USDA sur l'état des stocks trimestriels et des intentions de semis de la semaine prochaine », a relevé le cabinet Agritel dans une note. Par ailleurs, relève encore le cabinet, la Commission européenne affiche « une estimation de production de blé à venir pour l'UE des 27 à 126,7 millions de tonnes contre 117,1 l'an passé ». La production de maïs est quant à elle attendue à 71,2 millions de tonnes contre 64,9 en 2020.

Vers 14h10 (13h10 GMT) sur Euronext, la tonne de blé tendre reculait de 0,25 euros sur l'échéance de mai à 213,75 euros, et également de 0,25 euro sur l'échéance de septembre à 194 euros, pour environ 11 800 lots échangés. La tonne de maïs, elle en revanche prenait 0,50 euro sur l'échéance de juin à 211,75 euros, et était parfaitement stable sur l'échéance d'août à 210,00 euros, pour un peu plus de 600 lots échangés.

