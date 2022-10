Euronext Le blé se relance timidement à la hausse

Le regain de tension en mer Noire et des conditions climatiques préoccupantes sur le continent américain motivent une légère montée des prix.

Les céréales ouvraient la semaine sur une note légèrement haussière lundi à la mi-séance sur Euronext. Le regain de tension en mer Noire et la menace russe de ne pas renouveler le corridor sécurisé en mer Noire le mois prochain ravivent notamment les craintes du marché actuellement. Les averses qui continuent de s’abattre en Australie à l’approche des récoltes sont également une source de préoccupations.

Outre-Atlantique, les conditions climatiques sont elles-aussi de nature à renforcer le sentiment haussier. Les semis de blé aux US et de maïs en Argentine se déroulent en effet dans des conditions très sèches. La sécheresse et les coups de froid en Argentine ont en outre très nettement entamé le potentiel de production du pays.

Peu avant 14h00, le blé Euronext à échéance décembre 2022 grimpait de 0,50 €/t, à 351,25 €/t, tandis que le contrat mars 2023 s'immobilisait à 349,75 €/t. Le maïs Euronext à livraison novembre 2022 avançait de 0,25 €/t, à 340,50 €/t, le terme mars 2023 se stabilisait à 340 €/t.





Pour surveiller les évolutions des cours des matières premières agricoles, connectez-vous sur Les marchés agricoles de Terre-net.fr

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net