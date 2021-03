Euronext Le blé se reprend, après plusieurs séances de consolidation

• AFP

Les prix du blé étaient en légère hausse, mardi à la mi-journée, un rebond technique après plusieurs séances de baisse.

« Sur le blé, on a eu un petit mouvement de consolidation depuis le milieu de semaine dernière et on reprend un peu la marche en avant dans le sillage du marché américain », a commenté Paul Desert-Cazenave, responsable de l'analyse de marché chez Logaviv. « Le marché reste positionné sur une tendance haussière, on corrige un peu techniquement ce qu'on avait abandonné ces deux, trois dernières séances », a-t-il ajouté.

La demande reste très forte, en témoignent les derniers chiffres publiés lundi soir par Bruxelles : en blé tendre, les chiffres d'exportations rebondissent à 935 967 tonnes (344985 tonnes la semaine dernière). Le cumul des exportations de blé européen vers les pays tiers (hors UE) depuis le début de la campagne commerciale 2020/21 atteint 16,59 millions de tonnes (20,34 Mt l'année dernière), a rapporté le cabinet Inter-Courtage dans une note publiée mardi.

« Dans le détail, la France reste en tête, à 4,88 Mt, devant la Lituanie, à 2,61 Mt et la Lettonie à 2,21 Mt », a indiqué Inter-Courtage. La Russie n'est pas en reste : « les exportations de blé ont atteint 33,8 Mt au 25 février » (...), soit 32 % de plus que l'année dernière", avec une accélération ces dernières semaines, avant la mise en place de nouvelles taxes sur les exportations, a indiqué le Rosselkhoznadzor, organisme russe de surveillance et de sécurité agro-alimentaire, selon la note d'Inter-Courtage. En conséquence, le cabinet Sovecon a remonté son estimation des exportations de blé russe sur la campagne 2020/21 à 39,1 Mt, soit 1,2 Mt de plus que précédemment.

Vers 13h00 (12h00 GMT) sur Euronext, la tonne de blé tendre progressait de 75 centimes sur l'échéance de mai à 231 euros, et de 25 centimes sur l'échéance de septembre à 200 euros, pour un peu plus de 6 700 lots échangés. La tonne de maïs, elle, progressait de 25 centimes sur l'échéance de juin à 221,25 euros, et de 1,75 euro sur l'échéance d'août à 217,50 euros, pour moins de 100 lots échangés.

