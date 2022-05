Euronext Le blé se retire devant les 400 €/t

Le blé se replie face aux prises de bénéfices malgré les craintes climatiques en France, aux US et en Inde.

Les céréales européennes subissaient des prises de bénéfices et le rebond de la parité eurodollar vendredi à la mi-séance. Le marché reste toutefois sous tension face au manque de précipitations dans la moitié Nord de la France et de l’Allemagne et la montée des températures attendue la semaine prochaine n'est pas pour rassurer. FranceAgriMer a d’ailleurs déjà abaissé de deux points ses notations de « bon à très bon », à 89 % (79 % l’an dernier).

Les notations d’orges d’hiver ont quant à elles été abaissées d’un point (86 % contre 76 % un an plus tôt) tandis que celles de printemps ont été réduites de trois points (88 % contre 82 % en 2021). Les conditions de culture en Inde et aux USA sont également sources de nombreuses préoccupations en raison d’un climat sec et chaud persistant.

Peu avant 14h00, le blé Euronext à échéance septembre 2022 se dégradait de 2,50 €/t, à 395,50 €/t, tandis que le contrat décembre 2022 s'enfonçait de 2,50 €/t, à 387 €/t. Le maïs Euronext à livraison novembre 2022 se relâchait de 3 €/t, à 344,50 €/t, le terme juin 2022 baissait de 2 €/t, à 361,50 €/t.

