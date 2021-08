Euronext Le blé se stabilise à un niveau élevé

• AFP

Les prix du blé demeuraient élevés, mardi à la mi-journée, dépassant les 230 euros la tonne sur plusieurs échéances, soutenus par des déceptions concernant l'offre de l'Amérique du Nord à la Russie.

Les faibles stocks à disposition des grands exportateurs de blé à l'approche des moissons « ne laissait aucune place à des pertes de production chez l'un d'entre eux. C'est pourtant bien ce qu'il se passe », constate Agritel dans une note. « Les potentiels ne cessent de se dégrader aux États-Unis et au Canada. La chute de production s'aggrave également en Russie », poursuit le cabinet spécialisé.

« Ajoutons à cela une récolte européenne chaotique en raison des pluies à répétition et voilà le marché du blé meunier qui repart vers ses plus hauts du printemps dernier. » Sans compter le retour aux achats des importateurs.

Le maïs demeure aussi à un niveau élevé, en dépit de bonnes conditions de culture en France. Au Brésil, les estimations de rendement sont revues nettement à la baisse, rapporte Inter-Courtage.

Peu après midi (10h00 GMT) sur Euronext, la tonne de blé était inchangée sur l'échéance de septembre à 228,50 euros, de même que sur l'échéance de décembre à 230,75 euros, pour près de 16 000 lots échangés. Les échéances de mars et mai étaient aussi ancrées au-dessus de 230 euros la tonne.

La tonne de maïs, pour sa part, progressait de six euros sur l'échéance d'août, bientôt close, à 290 euros, et était stable sur l'échéance de novembre à 214 euros, pour plus de 300 lots échangés.

