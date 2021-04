Euronext Le blé soutenu par le froid et par Chicago

Les prix du blé et du maïs étaient en progression, vendredi à la mi-journée, en raison des inquiétudes liées à la vague de froid et d'un mouvement de hausse à la Bourse de Chicago.

Vers 13h00 (11h00 GMT) sur Euronext, la tonne de blé tendre progressait de 75 centimes sur l'échéance rapprochée de mai à 212,50 euros, et de 1,25 euro sur l'échéance de septembre à 199,25 euros, pour environ 10 000 lots échangés. La tonne de maïs, elle, progressait de 1,25 euro sur l'échéance de juin à 216,50 euros, et de 1,50 euro sur l'échéance d'août à 213 euros, pour près de 500 lots échangés.

« Les orges de printemps semées à l'automne vont être particulièrement impactées. (...) Les céréales qui sont à un stade un peu moins avancé, pour les blés tendres, et qui ont été semées plus tôt cet hiver, pour les orges de printemps, on est un peu moins inquiets », a déclaré à l'AFP Eric Thirouin, président de l'AGPB (syndicat des producteurs de blé). S'il est encore trop tôt pour évaluer avec précision les conséquences, il prévoit déjà des dégâts « assez disparates ». « Ça va avoir surtout un impact sur tout ce qui est arboriculture et sur les vignes », a estimé pour sa part un courtier en céréales qui a requis l'anonymat, concédant toutefois que le colza risque de rencontrer « de grandes difficultés ».

Cet épisode de gel « explique en partie la remontée des cours », également favorisée par la dynamique du marché de Chicago où les courtiers ont ajusté leurs positions avant la publication vendredi soir d'un rapport mensuel du ministère américain de l'agriculture, a souligné ce courtier. Par ailleurs, « on a vu beaucoup d'acheteurs internationaux revenir au marché, ça participe à l'embellie des cours », a-t-on ajouté de même source, avant de rappeler que la « tendance baissière » sur les cours du blé, « même si elle marque le pas, reste de mise ».

