Euronext Le blé, stable, démarre doucement l'année

• AFP

Les prix du blé étaient stables, jeudi à la mi-journée, dans un marché très calme en ce début d'année, notamment faute d'éléments réellement nouveaux et susceptibles de faire bouger les cours.

Le marché était d'autant plus calme qu'il n'y avait pas de pré-ouverture à la Bourse de Chicago. « Ce qui est suivi de près depuis un petit moment maintenant, c'est le fait qu'il n'y ait pas de couverture neigeuse sur la Russie », afin de protéger les blés d'hiver dans le sud du pays, soulignait Nathan Cordier, analyste au cabinet Agritel. « Mais les températures ne sont pas encore suffisamment négatives pour ramener du risque dans le marché » et donc soutenir les prix, ajoutait Nathan Cordier. « Si on a des gelées importantes sur ce secteur-là, ça pourrait évidemment ramener une prime de risque dans le marché », estimait-il.



Peu avant 13h00 (12h00 GMT) sur Euronext, la tonne de blé regagnait 0,25 euro sur l'échéance rapprochée de mars à 189 euros et était inchangée sur l'échéance de mai à 189 euros également, pour environ 4 300 lots échangés. La tonne de maïs, elle, était inchangée sur l'échéance de janvier à 168,50 euros et regagnait 0,25 euro sur l'échéance de mars à 172 euros, pour près de 350 lots échangés.

Pour surveiller les évolutions des cours des matières premières agricoles, connectez-vous sur Les marchés agricoles de Terre-net.fr

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net