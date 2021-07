Chicago Le blé subit des prises de bénéfices, le maïs grimpe

Le cours du blé s'est replié mardi à Chicago après le bond de la veille, profitant au maïs qui a poursuivi sa hausse, tandis le soja, en léger progrès, a bénéficié des chiffres de la demande chinoise.

Le principal contrat de blé, qui avait bondi de près de 5 % lundi, après un rapport faisant état d'une moindre production que prévue aux États-Unis, a subi des prises de profits, lâchant 1,09 %.

Le cours de la céréale avait fortement grimpé après la parution du rapport Wasde du ministère de l'Agriculture américain (USDA) lundi montrant une production américaine revue en forte baisse.

« D'un point de vue fondamental, le cours du blé devrait pourtant continuer à grimper à cause du désastre en cours pour le blé de printemps dû à la sècheresse dans les plaines du Nord et les prairies canadiennes », a indiqué Michael Zuzolo de Global Commodity Analytics and Consulting.

Le maïs a poursuivi sa hausse à la suite du rapport hebdomadaire sur l'état des cultures américaines lundi par l'USDA qui a montré, contrairement aux attentes, que les conditions de culture « ne montraient guère d'amélioration », a noté Jack Scoville de Price Futures Group.

Le soja a continué modestement sur sa lancée ascendante. L'oléagineux a profité d'une solide hausse des importations en juin annoncée par la Chine, même si elles sont venues avant tout d'Amérique du Sud.

À moyen terme, « cela montre que leur cheptel de porcs » qui s'alimentent de tourteaux de soja, « se consolide et se remet de l'accès de grippe porcine », a suggéré Michael Zuzolo.

Le cours du soja a aussi été porté par le marché de l'huile alors que le colza souffre dans les plaines du nord américain également de la sècheresse, ce qui fait grimper son cours, a noté l'analyste.

« Les courtiers misent sur la sécheresse qui touche le marché du colza et par contagion, cela profite aussi au soja », a ajouté Jack Scoville.

Le boisseau de blé pour livraison en septembre, a fini à 6,3375 dollars contre 6,4075 dollars lundi, en baisse de 1,09 %.

Le boisseau de maïs (environ 25 kg) pour livraison en décembre a terminé à 5,4975 dollars contre 5,4075 dollars à la clôture précédente, soit un gain de 1,45 %.

Le boisseau de soja (environ 27 kg) pour livraison en novembre a conclu à 13,5175 dollars contre 13,5025 dollars, grappillant 0,11 %.

