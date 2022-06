Euronext Le blé tente un rebond malgré la pression des récoltes

Euronext tente un rebond technique. La reprise est toutefois ralentie par la pression des moissons et des craintes liées à l’économie mondiale.

Les céréales opéraient un rebond technique ce mercredi à la mi-séance après leur rapide décrochage de la veille. Le mouvement de reprise restait toutefois mesuré compte tenu des craintes de récession et de la forte pression des récoltes en Russie, en Europe et aux US. Les récoltes américaines ont d’ailleurs progressé à bon train la semaine passée selon le dernier Crop Progress de l’USDA.

Au 19 juin dernier, 25 % des travaux étaient en effet terminés, soit une avance de trois points par rapport à la moyenne quinquennale. Les notations des variétés de printemps ont par ailleurs été remontées de cinq points, à 59 % de « bon à excellent », contre 27 % à peine l’an dernier à la même période. L’USDA a toutefois abaissé de deux points ses notations de maïs « bon à excellent », à 70 %, contre 65 % l’an dernier à la même période.

Peu avant 13h30, le blé Euronext à échéance septembre 2022 reprenait 4 €/t, pour s’établir à 376.50 €/t, tandis que le contrat décembre 2022 grossissait de 4.25 €/t, à 369.75 €/t. Le maïs Euronext à livraison novembre 2022 montait de 2.5 €/t, à 324.5 €/t, le terme août 2022 grimpait de 1.25 €/t, à 327.25 €/t.

Pour surveiller les évolutions des cours des matières premières agricoles, connectez-vous sur Les marchés agricoles de Terre-net.fr

