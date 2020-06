Euronext Le blé toujours sous pression des conditions climatiques

• AFP

Les prix du blé étaient encore en légère baisse mercredi à la mi-journée, toujours sous pression des conditions climatiques et à la suite de la Bourse de Chicago.

« Nouvelle journée de baisse sur les céréales et principalement sur Euronext en blé, dans un contexte d'amélioration des conditions climatiques et dans le sillage de Chicago après le rapport USDA (ministère américain de l'agriculture) de la semaine dernière », résume le cabinet Agritel. Le franchissement d'un seuil de prix symbolique à Chicago « engendre des ventes » de la part de certains analystes, ajoute Agritel, « ce malgré des prix compétitifs sur la scène internationale » pour les blés français.

En France, le retour de l'anticyclone attendu pour la fin de semaine devrait permettre une reprise des premiers chantiers de récolte d'orges fourragères.

Vers 13h30 (11h30 GMT) sur Euronext, la tonne de blé tendre reculait de 25 centimes sur l'échéance de septembre à 179,50 euros, et de 50 centimes sur l'échéance de décembre à 182 euros, pour un peu plus de 14 000 lots échangés. La tonne de maïs, elle, était inchangée sur l'échéance d'août à 165,50 euros, et en recul de 25 centimes sur l'échéance de novembre à 161,75 euros, pour environ 450 lots échangés.

