Euronext Le blé toujours soutenu par la demande et les incertitudes météo

Le blé toujours soutenu par la demande et les incertitudes météo

Les prix du blé poursuivaient jeudi leur progression, toujours soutenus par la demande et quelques inquiétudes quant à l'évolution de la météo.

L'échéance mai, qui a franchi le seuil symbolique des 200 mercredi, poursuivait dans cette voie, jeudi, à trois jours de sa clôture, se déconnectant du marché physique. « D'un point de vue climatique, de très nombreux orages sont constatés en Ukraine et dans le sud de la Russie, venant alléger le stress hydrique là où ils sévissent, mais provoquant aussi parfois des dégâts là où ils sont trop violents », soulignait le cabinet Agritel dans une note. « Ce que redoutent les opérateurs, maintenant, c'est le froid attendu la semaine prochaine, notamment en France » à un stade sensible des cultures, ajoutait Agritel.

« Selon la croyance populaire, lors de ces trois journées où sont fêtés Saint Mamert, Saint Pancrace et Saint Servais (les 11, 12 et 13 mai), des gelées tardives sont encore possibles mais ces trois jours symboliques passés, le risque serait nul », rappelait de son côté Inter-Courtage, pour qui les fameux « saints de glace » pourraient cette année « s'avérer conformes à la croyance populaire ».

Si des précipitations sont possibles dès dimanche, « mardi matin, il faudra surveiller les gelées pouvant menacer les cultures des régions du nord-est jusqu'au Massif Central », indiquait Inter-Courtage.

Sur le plan international, le Maroc qui a subi une importante sécheresse ces derniers mois, a décidé de reconduire sa suspension des taxes à l'importation sur le blé meunier jusqu'au 31 décembre, contrairement aux années précédentes, où une taxe de 35 % avait été appliquée pendant le début de campagne pour permettre aux producteurs d'écouler leur marchandise sur le marché intérieur, indiquaient Agritel et Inter-Courtage.

Peu avant 13h30 (11h30 GMT) sur Euronext, la tonne de blé tendre progressait de 3,50 euros sur l'échéance de mai, à 207 euros et d'un euro sur septembre, à 187,25 euros, pour un peu plus de 17 000 lots échangés. La tonne de maïs, elle, était à l'équilibre, en progression de 25 centimes sur juin, à 165 euros, et en retrait de 25 centimes sur août, à 167,75 euros, pour un peu moins de 200 lots échangés.

