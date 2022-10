Euronext Le blé UE rebondit vivement face aux risques de semis en mer Noire

Les céréales repartent rapidement à la hausse face au risque d’une baisse des surfaces 2022 en mer Noire.

Les cours des céréales repartaient rapidement à la hausse vendredi à la mi-séance sur Euronext. Le marché observe en effet avec de plus en plus d’inquiétudes les conditions de semis en Russie et en Ukraine, où les surfaces risquent de connaitre une baisse sensible du fait de la guerre et de la mobilisation partielle de la population russe.

Aux US également, les conditions sèches entravent encore l’avancée des semis d’hiver et les cartes météo n’anticipent pas d’améliorations notables à court terme. Les travaux débutent en revanche dans de bonnes conditions en Europe de l’Ouest pour le moment, mais le coup de froid anticipé la semaine prochaine en France est également source de préoccupations.

Peu avant 14h00, le blé Euronext à échéance décembre 2022 s'amplifiait de 6,75 €/t, à 351,75 €/t, tandis que le contrat mars 2023 montait de 5,75 €/t, à 350 €/t. Le maïs Euronext à livraison novembre 2022 grossissait de 1,75 €/t, à 339 €/t, le terme mars 2023 s'appréciait de 2,25 €/t, à 339,75 €/t.

