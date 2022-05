Chicago Le blé US accélère à Chicago

Un dollar affaibli et la dégradation des blés d'hiver américains portent les cours à la hausse.

Les prix du blé ont marqué une nouvelle accélération mardi soir à Chicago, bien aidés par l’affaiblissement du dollar à l’international. Les craintes de production 2022 restent par ailleurs un facteur de soutien important et le dernier Crop Progress de l’USDA est venu donner un coup de pouce supplémentaire à la tendance.

Le département américain de l’agriculture a en effet abaissé de deux points ses notations de blé d’hiver « bon à excellent », à 27 %, contre 48 % un an plus tôt. L’accélération des semis US ont toutefois pesé sur les cours du maïs, malgré un retard encore notable dans les travaux. Le risque d’un report des surfaces de maïs vers le soja est en revanche désormais moindre, ce qui a porté les cours de la fève à la hausse.

À la clôture de Chicago, le blé SRW à échéance juillet 2022 a progressé de 30 c$/bu, à 12.77 $/bu. Le maïs à terme juillet 2022 s'est contracté de 8.8 c$/bu à 8.01 $/bu. La fève de soja à livraison juillet 2022 s'est appréciée de 21.6 c$/bu, à 16.78 $/bu.

