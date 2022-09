Chicago Le blé US bondit après les déclarations de Poutine

• Marius Garrigue Terre-net Média

La Russie menace l’accord concernant les exportations ukrainiennes et fait bondir les prix du blé. La chute du pétrole tire en revanche le maïs et le soja US à la baisse.

Le marché américain a évolué sur une note mitigée ce mercredi. Le blé US a toutefois rapidement progressé à Chicago en réaction aux propos de Vladimir Poutine concernant les exportations ukrainiennes. Le Président russe accuse en effet l’Ukraine de réserver une part trop importante de ses chargements à l’Europe et envisagerait de limiter les flux maritimes ukrainiens vers les nations les plus pauvres. Lire aussi : Où vont les céréales ukrainiennes ? La Russie désigne l'UE, les cours flambent Le renouvellement du corridor sécurisé en novembre prochain est en outre désormais remis en cause par les autorités russes. StatCan a également apporté de la fermeté au marché en estimant les stocks canadiens de blé tendre au 31 juillet dernier à 3,1 Mt seulement, en chute de 2 Mt par rapport à l’an dernier. Le dernier Crop Progress hebdomadaire de l’USDA a en revanche pesé sur la tendance en raison d’un maintient des notations de « bon à excellent » de maïs (54 %) et de soja (57 %). Le nouveau décrochage des cours du brut (- 5 %) sur fond de craintes de récession vient en outre tirer à la baisse l’ensemble du secteur des biocarburants. À noter toutefois, l’USDA a confirmé la vente de 257 kt de maïs au Mexique, dont 30 kt sur la campagne 23/24. À la clôture de Chicago, le blé SRW à échéance décembre 2022 a bondi de 27,25 c$/bu, à 8,44 $/bu. Le maïs à terme décembre 2022 a reculé de 5,0 c$/bu à 6,71 $/bu. La fève de soja à livraison novembre 2022 a baissé de 15,25 c$/bu, à 13,84 $/bu. Pour surveiller les évolutions des cours des matières premières agricoles, connectez-vous sur Les marchés agricoles de Terre-net.fr

