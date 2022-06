Chicago Le blé US chute de 6 % à Chicago

Des cartes météo plus favorables, la pression récolte et les craintes de récession provoquent un lourd décrochage des prix.

Le marché américain a ouvert sa semaine sur de lourdes pertes mardi soir. Les dernières cartes météo US ont en effet rassuré le marché en affichant des prévisions de pluies sur les zones les plus durement touchées par la vague de chaleur des derniers jours. La rapide avancée des récoltes de blé d’hiver aux US et le départ des travaux en Russie ont également apporté une forte pression sur les prix des céréales. L’analyste SovEcon annonce d’ailleurs une récolte russe record cette année, à 89,2 Mt.

Les craintes de récession continuent en outre de plomber les marchés des matières premières et les perspectives de demande mondiale. Les inspections hebdomadaires dans les ports américains sont d’ailleurs ressorties dans le bas des attentes du marché la semaine passée, à 331 kt. Les inspections de maïs se sont en revanche logées dans le haut du consensus (1,2 Mt), tandis que celles de soja sont restées conformes aux attentes (427 kt).

À la clôture de Chicago, le blé SRW à échéance septembre 2022 a dévissé de 59.5 c$/bu, à 9.87 $/bu. Le maïs à terme décembre 2022 a reculé de 29.5 c$/bu à 7.01 $/bu. La fève de soja à livraison juillet 2022 s'est relâchée de 21 c$/bu, à 16.81 $/bu.

