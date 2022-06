Chicago Le blé US décroche encore de 4 %

• Marius Garrigue Terre-net Média

Les espoirs d'une reprise des exportations ukrainiennes par voie maritime et l'accélération des semis US de maïs et de soja provoquent une plongée des prix des céréales US.

Les prix des céréales ont de nouveau décroché mercredi soir à Chicago. Les récents propos de Vladimir Poutine concernant la reprise des exports maritimes ukrainiens pèsent en effet toujours lourdement sur le marché, sans pour autant que de réelles informations concrètes sur ce corridor sécurisé n’aient encore filtré. Le dernier Crop Progress de l’USDA paru mardi soir a également tiré la tendance à la baisse en raison d’une accélération notable des semis de maïs (86 %) et de soja (66 %), qui n’accusent désormais plus qu’un point de retard par rapport à la moyenne cinq ans. L’avancée des semis de printemps (73 % contre 92 % en moyenne) reste toutefois très ralentie, tandis que les notations de blé d’hiver « bon à excellent » s’établissent à un niveau extrêmement faible (29 %). L’USDA a par ailleurs annoncé la vente de 132 kt de soja à la Chine, dont la moitié sur la prochaine récolte. À la clôture de Chicago, le blé SRW à échéance juillet 2022 a fondu de 46 c$/bu, à 10,41 $/bu. Le maïs à terme juillet 2022 s'est contracté de 22 c$/bu à 7,31 $/bu. La fève de soja à livraison juillet 2022 a augmenté de 7 c$/bu, à 16,90 $/bu. Pour surveiller les évolutions des cours des matières premières agricoles, connectez-vous sur Les marchés agricoles de Terre-net.fr

