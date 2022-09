Chicago Le blé US au plus haut depuis fin juin

Les craintes de récession tirent les prix à la baisse à Chicago. L’escalade de tension en mer Noire pousse toutefois encore les cours du blé sur de nets gains.

Le marché américain a terminé en ordre dispersé jeudi soir. L’escalade de tension en mer Noire a en effet provoqué un nouveau sursaut des cours du blé, mais le complexe soja et le maïs se sont montrés bien plus hésitants en raison des risques liées à la récession et à la demande mondiale.

La Fed a d’ailleurs de nouveau relevé ses taux directeurs et renforcé ainsi un peu plus les préoccupations liées à un ralentissement de l’économie US.

Les ventes américaines de maïs sont en outre retombées nettement sous les attentes du marché la semaine passée, à 182 kt à peine. Les ventes de blé (184 kt) et de soja (446 kt) ont également échoué sous le consensus. L’USDA a toutefois rapporté la vente de 105 kt de maïs au Mexique durant la séance, ainsi que 101,6 kt vers des destinations inconnues.

À la clôture de Chicago, le blé SRW à échéance décembre 2022 a progressé de 7 c$/bu, à 9.1 $/bu. Le maïs à terme décembre 2022 a avancé de de 2,75 c$/bu à 6,88 $/bu. La fève de soja à livraison novembre 2022 a baissé de 4,75 c$/bu, à 14,57 $/bu.

Pour surveiller les évolutions des cours des matières premières agricoles, connectez-vous sur Les marchés agricoles de Terre-net.fr

