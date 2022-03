Chicago Le blé US reprend rapidement le chemin de la hausse

La guerre en Ukraine et un climat sec dans le Midwest relancent le blé US à la hausse, tandis que la chute du pétrole ralentit le complexe soja.

Les cours du blé sont rapidement repartis de l’avant ce mardi à Chicago, dans un marché toujours sous forte tension face à la guerre en Ukraine. Malgré les négociations en cours, les combats continuent de s’intensifier en mer Noire et de perturber grandement les flux commerciaux.

Les craintes sur la récolte 2022 prennent en outre de plus en plus d’ampleur avec des semis qui pourraient chuter de près de 40 % si le conflit venait à perdurer.

Aux US également, la prochaine récolte est source d’inquiétudes. Après un nouvel épisode de sec dans le Midwest ces dernières semaines, l’USDA a abaissé d’un point ses notations de blé d’hiver « bon à excellent » dans le Kansas, à 23 %, soit une chute de quinze points par rapport à l’an dernier. Les notations dans l’Oklahoma et le Texas s’établissent quant à elles à respectivement 24 et 6 % !

Le complexe soja a en revanche évolué en ordre dispersé en raison notamment d’un nouveau décrochage des cours du brut. La reprise épidémique en Chine et les nouvelles mesures de confinement qu’elle entraîne vient en effet menacer la consommation du pays à court terme.

La Nopa (National Oilseed Procesors Association) a de son côté apporté un peu de soutien aux prix de la fève en chiffrant à 4,49 Mt la trituration américaine le mois dernier, soit un volume en ligne avec les attentes du marché. Cette activité a toutefois entraîné un bond des stocks d’huile de soja à 934 kt, au plus haut depuis avril 2020 !

À la clôture de Chicago, le blé SRW à échéance mai 2022 a bondi de 58 c$/bu, à 11,54 $/bu. Le maïs à terme mai 2022 a avancé de 9,8 c$/bu à 7,58 $/bu. La fève de soja à livraison mai 2022 s'est relâché de 11,8 c$/bu, à 16,59 $/bu.

