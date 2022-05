Chicago Le blé US s’offre un gain de 2 %

Les céréales américaines repartent à la hausse tandis que le soja accuse de nouvelles pertes à Chicago.

Chicago a débuté la semaine en ordre dispersé ce lundi, avec un retrait du complexe soja mais une rapide reprise des céréales. Les risques de production de part et d’autre de l’Atlantique renforcent notamment les craintes concernant l’offre mondiale sur la prochaine récolte. Le retour des pluies et d’un climat plus frais dans le Corn Belt et au nord des US pourrait notamment retarder de nouveau les semis nord-américains dans les jours à venir.

Les inspections de maïs hebdomadaires dans les ports américains ont par ailleurs dépassé le consensus la semaine passée pour atteindre 1,7 Mt, dont 793 kt à destination de la Chine. Les inspections de soja dans les ports américains sont en revanche ressorties dans le bas des attentes, à 576 kt, dont 162 kt à la Chine. L’USDA a toutefois confirmé la vente de 130 kt de soja ancienne récolte à l’Égypte. Les inspections de blé ont de leur côté été chiffrées à 310 kt.

À la clôture de Chicago, le blé SRW à échéance juillet 2022 a augmenté de 21,4 c$/bu, à 11,9 $/bu. Le maïs à terme juillet 2022 s'est apprécié de 7,6 c$/bu à 7,86 $/bu. La fève de soja à livraison juillet 2022 s'est dégradée de 18,2 c$/bu, à 16,87 $/bu.

