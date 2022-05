Chicago Le blé US subit des pertes sèches à Chicago

Les céréales américaines creusent leur perte tandis que le soja retrouve de la hauteur.

Les prix des céréales ont de nouveau accusé de lourdes pertes à Chicago vendredi soir, dans le sillage de marchés financiers en pleine spirale baissière. L’accélération attendue des semis US de maïs et de soja et des conditions hydriques favorables aux débuts de cycles viennent également peser sur la tendance actuellement, tandis que les passages pluvieux dans le Midwest soulagent des cultures de blé d’hiver particulièrement marquées par la sécheresse des derniers mois.

Le complexe soja a toutefois retrouvé le chemin de la hausse, en sympathie avec le marché des huiles. Le gouvernement indonésien a notamment annoncé le retour des DMO (Domestic Market Obligation), qui contraignent les négociants à commercialiser une partie de leurs ventes sur le marché intérieur. Les retards de semis de canola au Canada et la levée progressive des restrictions sanitaires en Chine ont également porté le complexe oléagineux à la hausse.

