Euronext Le bond du pétrole motive une petite montée du colza

Les prix du colza engagent un petit rebond, dans le sillage du pétrole et du complexe soja.

Les cours du colza n’évoluaient qu’en très légère hausse ce mercredi à la mi-séance sur Euronext malgré l’accélération des cours du brut et du complexe soja. Les espoirs d’un assouplissement de la politique sanitaire en Chine et la contraction des stocks de pétrole aux US relancent notamment les prix de l’or noir et de la fève à la hausse.

Les conditions climatiques en Argentine sont également observées avec attention compte tenu du déficit hydrique et des hautes températures qui entravent l’avancée et le bon développement des cultures de soja. Les prix du palme à la Bourse de Kuala Lumpur ont également maintenu une cadence haussière ce matin en réaction à la hausse estimée des exportations malaisiennes durant le mois de novembre.

Peu avant 14h00, le colza Euronext à terme février 2023 s'appréciait de 2 €/t, à 588 €/t. L’échéance mai 2023 montait de 1 €/t, à 590,25 €/t.

