Céréales et oléagineux Le Brésil encore plus optimiste pour sa prochaine récolte de soja et oléagineux

Le Brésil a une nouvelle fois revu à la hausse ses prévisions concernant sa production de céréales et oléagineux, dont la récolte, en grande partie tirée par le soja, devrait croître de 2,5 % cette année.

Si les prévisions se confirment, le pays produirait 248 millions de tonnes de céréales et oléagineux en 2019-20, la meilleure récolte de son histoire devant celle de 2018-19, qui s'est élevée à 242,1 millions de tonnes, selon les estimations mensuelles de la Compagnie nationale d'approvisionnement (Conab), publiés mercredi. Ces nouvelles estimations dépassent de 1,4 million de tonnes celles présentées par l'organisme gouvernemental en décembre. La surface dédiée aux céréales et oléagineux devrait rester stable par rapport aux dernières prévisions, atteignant 64,2 millions d'hectares (+ 1,5 % par rapport à l'an dernier), un niveau record qui s'explique surtout par la progression des champs dédiés au soja, pointe l'organisme gouvernemental. « Les conditions climatiques, qui ont présenté une certaine instabilité au début du semis d'été dans presque toutes les régions productrices, se normalisent désormais », indique par ailleurs la Conab, qui prévoit un rendement des champs « de manière générale supérieur à celui de la dernière récolte ». Le soja, le maïs, le riz et le coton représentent 95 % de la production totale. La récolte de soja devrait atteindre 122,2 millions de tonnes (+ 6,3 %) et dépasser le record de 2017-18, qui s'était élevé à 119,3 millions de tonnes. La production de maïs devrait, quant à elle, baisser de 1,3 %, à 98,7 millions de tonnes. Le maïs obtenu en deuxième récolte, qui représente aujourd'hui 72 % de la production totale au Brésil, est normalement planté en janvier, après la récolte de soja. Mais « le retard du semis de soja dans tout le pays », en raison de pluies tardives, pourrait repousser la récolte de l'oléagineux à février et « réduire » ainsi « la fenêtre de semis favorable au maïs de deuxième récolte », précise l'organisme. Le Brésil est le troisième producteur mondial de maïs et le deuxième producteur de soja derrière les Etats-Unis, mais il pourrait dépasser le géant américain, qui prévoyait en décembre une baisse de sa récolte en oléagineux, selon les données du Département américain de l'agriculture (USDA). Pour surveiller les évolutions des cours des matières premières agricoles, connectez-vous sur Les marchés agricoles de Terre-net.fr

