Moisson Le Brésil vers un nouveau record de récoltes céréalières

Le premier producteur mondial de soja et troisième producteur mondial de maïs a connu un démarrage lent en raison de la sécheresse qui a sévi dans les États clés de la ceinture céréalière, mais enregistre une récolte exceptionnelle grâce à des conditions climatiques optimales depuis.

« La récolte de céréales au Brésil se poursuit à un rythme record, avec une croissance de 16,8 millions de tonnes, soit +6,5 % par rapport à la dernière récolte », a indiqué jeudi la Compagnie nationale d'approvisionnement agricole (Conab) dans sa dernière mise à jour.

Pour la récolte 2021, les céréaliers brésiliens ont étendu leur surface totale de culture de 3,9 %, soit 68,5 millions d'hectares supplémentaires.

Avec 135,5 millions de tonnes, la récolte de soja devrait atteindre un niveau record supérieur de +8,6 % à l'année dernière, qui était déjà record. Le maïs est également en passe de battre un record, avec une récolte prévue de 109 millions de tonnes, en hausse de 6,2 %.

Travaillant les unes à côté des autres, les rangées de moissonneuses-batteuses tracent d'immenses bandes blanches à travers les champs dorés, récoltant la mer de soja sous un ciel bleu vif.

#Brazil ???? - according to @SAFRASMERCADO, #soybeans ?? #harvest was 76.2% complete, as of Apr.1, vs. 82.2% of the previous year and 76.9% of the 5-year avg. pic.twitter.com/nV3nVSKUnA