L'info marché du jour Le Canada exporte son orge à un rythme record

Au terme de la douzième semaine de la campagne de commercialisation 2021/22, le Canada aurait déjà exporté plus de 900 000 tonnes d'orge, soit une bonne partie de ses volumes destinée à l'exportation. Principal acheteur : la Chine.

Lors de la douzième semaine de la campagne de commercialisation 2021/22, celle qui s'est terminée le 24 octobre, le Canada a exporté 231 500 tonnes d’orge, soit le volume hebdomadaire le plus élevé depuis le début de la campagne.

Cela porte le volume total exporté à 924 900 tonnes à cette date, d’après la Commission canadienne des grains (CGC). L’USDA estime que le Canada exportera en tout 1,6 million de tonnes d’orge (Mt) sur 2021/22, le gouvernement du pays table sur 2 Mt : entre 46 et 58 % ont donc déjà été exportés au 24 octobre.

Pour le cabinet d’analyse Progressive Farmer, ce rythme d’exportation record de l’orge canadienne s’explique d’une part par la faible récolte canadienne cette année (7,1 Mt selon Statistique Canada, la plus faible en sept ans) et d’autre part par les achats massifs de la Chine.

L’Empire du milieu cherche des alternatives au maïs et au blé pour l’alimentation animale et s’est détournée de son fournisseur habituel en orge, l’Australie, à cause de tensions diplomatiques.

D’après la CGC, 97 % de l’orge canadienne exportée en septembre était à destination des ports chinois.

