Euronext Le colza à l'équilibre, partagé entre repli de l'huile de palme et inquiétudes climatiques

• AFP

Le colza était à l'équilibre, vendredi après-midi, tiraillé entre des inquiétudes grandissantes sur le sort de sa prochaine récolte en France et une baisse de l'huile de palme.

Cette dernière, en forte progression depuis la fin de semaine dernière, a atteint jeudi des niveaux qu'elle n'avait plus connus depuis 7 mois. Elle se repliait nettement vendredi, notamment en raison d'une « hausse des stocks en Malaisie sur le mois d'août », a souligné le cabinet Agritel dans une note.

En France, la sécheresse inquiète de plus en plus les producteurs de colza, qui prévoient pour 2021 une troisième récolte catastrophique d'affilée, entre des semis rendus impossibles par des sols trop secs dans certaines régions et des rendements en berne.

Peu après 15h00 (13h00 GMT) sur Euronext, la tonne de colza était inchangée sur l'échéance de novembre à 384 euros, et en recul de 25 centimes sur l'échéance de février à 386,50 euros, pour environ 1 100 lots échangés.

