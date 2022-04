Euronext Le colza ancienne récolte approche des 1 000 €/t

La reprise du palme malaisien et la guerre en Ukraine portent le colza sur de nouveaux sommets.

Le colza européen reprenait sa marche haussière jeudi à la mi-séance sur Euronext, au sein d’un marché des huiles particulièrement soutenu. Le palme malaisien revient notamment toucher son plus haut niveau depuis un mois à la Bourse de Kuala Lumpur, porté par l’annonce d’un assouplissement des restrictions sanitaires en Chine.

Le complexe oléagineux demeure en outre sous forte tension face à la guerre en Ukraine et l’arrêt soudain des exportations d’huile de tournesol du pays. L’intensification des combats dans la moitié Est du pays et l’impasse des pourparlers laissent en outre présager d’une récolte 2022 extrêmement basse et d’une perturbation durable des flux logistiques dans la région.

Peu avant 14h00, le colza Euronext à terme mai 2022 montait de 6 €/t, à 997 €/t. L’échéance août 2022 s'amplifiait de 4,75 €/t, à 854,75 €/t.

Pour surveiller les évolutions des cours des matières premières agricoles, connectez-vous sur Les marchés agricoles de Terre-net.fr

