Euronext Le colza ancienne récolte en recul, après un rapport américain

• AFP

Les prix du colza ancienne récolte étaient en recul, lundi après-midi, après la publication en fin de semaine dernière d'un rapport mensuel américain tendant à faire baisser les cours des huiles.

« Les cours du colza affichent toujours autant de volatilité avec un repli des cours lié à un rapport USDA (du ministère américain de l'agriculture) jugé baissier » pour le soja et le complexe oléagineux, a souligné le cabinet Agritel dans une note publiée lundi.

La projection de stock mondial de soja est ressortie au-delà des attentes des traders, à 86,9 millions de tonnes, avec une hausse de la production au Brésil, et une production argentine inchangée, au-dessus des anticipations des analystes, selon ce rapport. En ce qui concerne la prochaine récolte, les cours se maintenaient, compte tenu des craintes liées à l'épisode de gel, en France et plus largement en Europe.

Peu avant 16h30 (14h30 GMT) sur Euronext, la tonne de colza reculait de 10,50 euros sur l'échéance rapprochée de mai à 500 euros, et de 75 centimes sur l'échéance d'août à 452,75 euros, pour environ 6 000 lots échangés. Concernant la baisse de l'échéance rapprochée, Damien Vercambre, analyste au cabinet Inter-Courtage, n'excluait pas non plus quelques « prises de profits ».

