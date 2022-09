Euronext Le colza au rebond sur Euronext

Les cours du colza retrouvent un peu de hauteur malgré un complexe soja et un prix du palme encore sous pression.

Les cours du colza repartaient à la hausse ce mercredi à la mi-séance sur Euronext dans le sillage des céréales et d’un léger rebond des cours du brut. Le complexe oléagineux demeure toutefois sous forte pression avec notamment un prix du palme à la Bourse de Kuala Lumpur de nouveau en retrait de 2,5 %. Le marché estime en effet les stocks malaisiens au 31 août dernier à plus de 2 Mt, au plus haut depuis deux ans et demi.

Le complexe soja reste quant à lui ancré dans le rouge en raison des excellentes perspectives de production outre-Atlantique. L’USDA a d’ailleurs maintenu ses notations de « bon à excellent » à 57 % dans son dernier Crop Progress hebdomadaire, soit un ratio en ligne avec l’an dernier.

Peu avant 13h00, le colza Euronext à terme novembre 2022 grossissait de 7,75 €/t, à 613,25 €/t. L’échéance février 2023 augmentait de 6,25 €/t, à 620 €/t.

