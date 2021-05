Euronext Le colza consolide sa forte hausse

Les prix du colza étaient en recul, lundi en début d'après-midi, le marché consolidant la forte hausse de fin de semaine dernière.

Le cours du colza suivait « un peu le mouvement des autres céréales et oléagineux », en retrait après la publication d'un rapport mensuel du ministère américain de l'agriculture, a souligné Paul Désert-Cazenave, responsable de l'analyse des marchés chez Logaviv.

Toutefois, les huiles et notamment l'huile de palme sont globalement toujours des facteurs de soutien pour le colza, même si cette dernière était légèrement en retrait. Elle demeurait toutefois à des niveaux de prix historiquement hauts. En outre, les semis de canola (colza OGM canadien) au Canada se déroulent encore dans des conditions très sèches, avec une production attendue « en forte baisse par rapport à l'année dernière », a souligné M. Désert-Cazenave. Le colza en France, et plus largement en Europe, connaît lui aussi des conditions de culture très compliquées.

Peu avant 14h30 (12H30 GMT) sur Euronext, la tonne de colza reculait de 8,50 euros sur l'échéance d'août à 539,25 euros, et de six euros sur l'échéance de novembre à 529 euros, pour environ 2.700 lots échangés.

--- Marché physique - 17 mai - 14 mai === Tourteaux === - Soja (tourteaux) Montoir . mai 420 n -- 429 n . juin 420 n -- 429 n . juil 420 n -- 426 n . 3 août 416 n -- 423 n . 3 nov 419 n -- 423 n . 3 fév 2022 404 n -- 405 n . 6 mai 2022 380 n -- 380 n - Colza (pellets) Montoir . juil 344 n -- 346 n . août 332 n -- 335 n . 2 sept 325 n -- 328 n . 3 nov 311 n -- 317 n . 3 fév 2022 312 n -- 318 n - Tournesol Saint-Nazaire . 2 sept 232 n -- 233 n . 3 nov 228 n -- 229 n === Huiles === - Soja Brest . 10 juin 1.254 n -- 1.238 n . juil 1.251 n -- 1.239 n . août 1.243 n -- 1.220 n . sept 1.205 n -- 1.187 n . oct 1.167 n -- 1.162 n . nov 1.159 n -- 1.161 n . déc 1.149 n -- 1.144 n . janv 2022 1.148 n -- 1.145 n

