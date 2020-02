Euronext Le colza de nouveau entraîné à la baisse par l'huile de palme

• AFP

Les prix du colza repartaient à la baisse lundi après-midi, sous l'influence de l'huile de palme.

Cette dernière affichait un net recul de près de 50 ringgits la tonne, avec des prix compris entre 2 643 et 2 759 ringgits selon les échéances, à la Bourse de Kuala Lumpur. « Les cours du colza ne parviennent pas à reprendre une tendance haussière de fond et ce, malgré des fondamentaux qui plaident pour un net déficit au niveau européen pour la prochaine campagne », commentait le cabinet Agritel dans une note.



Peu avant 14h30 (13h30 GMT) sur Euronext, la tonne de colza reculait de 2,75 euros sur l'échéance de mai, à 389,50 euros, et de 1,25 euro sur l'échéance d'août, à 384,25 euros, pour près de 2 000 lots échangés.

