Euronext Le colza de retour sous les 600 €/t

Les craintes de récession et la pression du complexe soja renvoient le colza dans le rouge.

Les cours du colza retombaient rapidement en territoire négatif vendredi à la mi-séance sur Euronext. Le contrat novembre 2022 s’enfonce notamment de nouveau sous le seuil symbolique des 600 €/t, retrouvé la veille, malgré un nouveau décrochage de la parité eurodollar favorable aux cotations européennes.

Les marchés des huiles et des biocarburants se trouvent en effet de nouveau plombés par les craintes de récession et d’une contraction de la demande, amplifiées ces derniers jours par de nouvelles vagues de hausse des taux directeurs de nombreuses banques centrales. Le complexe soja américain est également pénalisé par la concurrence sud-américaine, la pression des récoltes et un ralentissement constaté des ventes US à l’international la semaine passée.

Peu avant 14h00, le colza Euronext à terme novembre 2022 se dégradait de 10 €/t, à 595,75 €/t. L’échéance février 2023 s'enfonçait de 10,25 €/t, à 603 €/t.

