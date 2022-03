Euronext Le colza de retour sous les 970 €/t

Le colza peine à trouver une direction entre les risques de consommation liée au covid-19 en Chine et la tension sur l’offre européenne et ukrainienne.

Le colza européen évoluait en ordre dispersé à la mi-séance sur Euronext avec un retrait du contrat ancienne campagne mais des prix légèrement en hausse sur l’éloigné.

Le marché reste en effet partagé entre la forte tension du marché des huiles et le retrait brutal des cours du brut et du complexe soja en ce début de semaine. L’or noir a en effet dégringolé lors de la séance de lundi après l’annonce d’un confinement partiel de la ville de Shangaï.

La pénurie de graine de colza et de tournesol sur le marché européen et l’indisponibilité de l’offre ukrainienne à l’international apporte toutefois toujours autant de tension sur le complexe oléagineux, et ce d’autant plus que la guerre menace désormais sévèrement la production ukrainienne 2022.

La chute des températures attendues en fin de semaine en France n’est pas non plus pour rassurer les opérateurs.

Vers 14h00, le colza Euronext à terme mai 2022 reculait de 4 €/t, à 968 €/t. L’échéance février 2023 augmentait de 4 €/t, à 751 €/t.

