Euronext Le colza décroche à nouveau de 8 €/t

La pression des récoltes et les craintes de récession continuent de pousser les prix à la baisse.

Les cours du colza étaient à nouveau ancrés dans le rouge mardi à la mi-séance sur Euronext. Les prix de la graine continuent notamment d’être plombés par une offre européenne généreuse. Les récoltes canadiennes ont par ailleurs accéléré sur la dernière quinzaine et les prévisions météos laissent anticiper une cadence soutenue des travaux ces prochains jours.

Aux US également, les premières récoltes de soja ont débuté, sur un rythme toutefois ralenti par rapport aux attentes du marché. Les travaux étaient en effet terminés à 3 % seulement au 18 septembre dernier, contre 5 % en moyenne cinq ans. Les craintes de récession et de destruction de la demande continuent en outre de peser lourdement sur l’ensemble du complexe oléagineux et du secteur des biocarburants.

Peu avant 14h00, le colza Euronext à terme novembre 2022 se contractait de 7,75 €/t, à 563.75 €/t. L’échéance février 2023 se dégradait de 6,50 €/t, à 573,25 €/t.

