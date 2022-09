Euronext Le colza décroche à nouveau sous les 600 €/t

Les craintes de récession et une chute des prix du palme renvoient le colza sous les 600 €/t.

Les cours du colza subissaient un rapide retournement baissier sous les 600 €/t lundi à la mi-séance sur Euronext. Le complexe oléagineux est en effet de nouveau emporté dans le rouge par les craintes de récession mondiale et d’une contraction sensible de la demande. Les prix du palme ont d’ailleurs dévissé ce matin à la Bourse de Kuala Lumpur.

Outre les craintes liées à la demande, le prix de l’huile est également tiré à la baisse par une reprise sensible de la production malaisienne anticipée ces prochains mois. La pression des moissons de soja aux US et de canola au Canada sont également de nature à provoquer un retrait des cotations de l’ensemble du complexe oléagineux.

Peu avant 14h00, le colza Euronext à terme novembre 2022 se décrochait de 15,25 €/t, à 591,5 €/t. L’échéance février 2023 dévissait de 14 €/t, à 599 €/t.

