Euronext Le colza décroche de près de 20 €/t

L'Indonésie annonce une reprise de ses exportations d'huile de palme et précipite le colza dans le rouge.

Les cours du colza accéléraient à nouveau dans le rouge jeudi à la mi-séance après que l’Indonésie a annoncé la reprise de ses exportations d’huile de palme à partir de lundi prochain, et ce malgré des prix intérieurs encore supérieurs à l’objectif visé par le gouvernement !

Le marché des huiles et des biocarburants demeure par ailleurs bousculé par les craintes liées à la croissance économique mondiale et à la remontée attendue des taux directeurs anticipée en Europe et aux US. Les cours du brut reculent d’ailleurs eux-aussi de 1 % à la mi-séance, renforçant la pression sur l’ensemble du secteur de l’énergie.

Peu avant 14h00, le colza Euronext à terme août 2022 décrochait de 18,25 €/t, à 813 €/t. L’échéance novembre 2022 reculait de 13,5 €/t, à 806,25 €/t.

