Euronext Le colza décroche vers les 600 €/t

Les prix du colza reculent sous la pression des origines ukrainiennes et d’une résurgence des cas de covid-19 en Chine.

Les cours du colza creusaient à nouveau leurs pertes ce lundi à la mi-séance sur Euronext et testaient par conséquent le support symbolique des 600 €/t. Le marché est notamment mis sous pression par la résurgence des cas de covid-19 en Chine et à l’annonce de mesures de confinement dans des zones de Pékin et de Guangzhou.

Le contexte macroéconomique et le risque d’une contraction de la demande mondiale sont également de nature à peser sur l’ensemble du complexe oléagineux. Le récent renouvellement du corridor sécurisé en mer Noire pour une période de 120 jours va en outre permettre un maintien des exportations ukrainiennes de graines et d’huile de tournesol qui concurrencent directement l’origine UE.

Vers 13h30, le colza Euronext à terme février 2023 s'enfonçait de 9 €/t, à 601,25 €/t. L’échéance mai 2023 reculait de 9,25 €/t, à 600,75 €/t.

