Euronext Le colza en baisse dans le sillage du pétrole

• AFP

Les prix du colza reculaient mardi après-midi, dans le sillage du marché pétrolier.

La pandémie de Covid-19 et les mesures de confinement qui l'accompagnent pèsent lourdement sur la demande mondiale de carburants, qui représente une large part de la valorisation du colza français, incorporé dans le biogazole. Le pétrole continuait à perdre du terrain mardi, malgré l'accord conclu dimanche entre membres de l'Opep et autres pays pétroliers pour réduire la production de près de 10 millions de barils par jour, afin de soutenir les prix et faire face à la chute de la demande. « Les oléagineux, d'une manière générale, paient un lourd tribut à la situation sanitaire actuelle », constatait le cabinet Agritel dans une note mardi.

À 15h15 (13h15 GMT) sur Euronext, la tonne de colza reculait de 3,50 euros à 368,25 euros sur l'échéance rapprochée de mai, et de 3,50 euros également sur l'échéance d'août, à 367,25 euros, pour plus de 7 100 lots échangés.

