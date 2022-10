Euronext Le colza en direction des 650 €/t !

La vive montée des prix du palme et la fermeté du canola canadien tirent à nouveau les prix à la hausse.

Les prix du colza poursuivaient leur rapide mouvement de reprise à la mi-séance sur Euronext pour revenir se loger à leur plus haut niveau depuis la mi-août. La tendance s’engage notamment dans le sillage du palme qui a bondi de plus de 5 % ce matin à la Bourse de Kuala Lumpur. Le canola canadien grimpe également en réaction à une demande intérieure soutenue et des retards de récolte outre-Atlantique.

Les récoltes américaines de soja ont quant à elles certes accéléré plus rapidement qu’anticipé la semaine passée, avec 22 % des travaux terminés au 2 octobre dernier, mais demeurent en retard par rapport à la moyenne cinq ans (25 %). La trituration américaine de soja est par ailleurs ressortie dans les attentes du marché en août dernier, à 4,76 Mt, contre 4,57 Mt un an plus tôt.

Peu avant 14h00, le colza Euronext à terme novembre 2022 grimpait de 8,75 €/t, à 642 €/t. L’échéance février 2023 avançait de 8,50 €/t, à 647,50 €/t.

Pour surveiller les évolutions des cours des matières premières agricoles, connectez-vous sur Les marchés agricoles de Terre-net.fr

