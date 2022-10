Euronext Le colza en direction des 650 €/t

Les cours du colza poursuivaient leur mouvement de reprise jeudi à la mi-séance sur Euronext, dans le sillage du marché des huiles. Face à une demande internationale très soutenue, l’huile de soja à Chicago et de palme à la Bourse de Kuala Lumpur maintiennent en effet un rallye haussier depuis le début du mois. Les conditions climatiques préoccupantes en Asie du Sud-Est sont également de nature à faire monter les prix.

During the week October 13-20, the #export price of Malaysian #palmoil gained USD 77 to USD 932/mt: in the first half of October, Malaysian palm oil exports decreased by 4% from to the same time in September.

Details: https://t.co/Eq418gGSfc pic.twitter.com/mrwbNm2J4c