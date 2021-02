Euronext Le colza en forte progression avant un rapport américain

• AFP

Les prix du colza connaissaient une forte progression mardi en fin de journée, avant la publication d'un rapport mensuel du ministère américain de l'agriculture (Wasde).

Peu avant 18h00 (17h00 GMT) sur Euronext, la tonne de colza progressait de 4,25 euros sur l'échéance de mai à 449 euros, et de quatre euros sur l'échéance d'août à 411,75 euros, pour un peu plus de 8 000 lots échangés. Le rapport mensuel Wasde devait revoir à la hausse les exportations américaines de céréales et d'oléagineux. En outre, les cours du colza bénéficient de la fermeté de l'huile de palme dont les cours ont fortement progressé mardi à Kuala Lumpur, « mais également de la hausse du canola et du soja hier », a souligné le cabinet Agritel dans une note, alors que la demande en huiles végétales reste soutenue dans le monde.

En France, selon les estimations de surfaces du ministère de l'agriculture, le colza d'hiver « verrait ses surfaces reculer à 1 million d'hectares, soit - 9,8 % par rapport à 2020 et - 26 % par rapport à la moyenne 2016-2020 », en raison des problèmes de sécheresse rencontrés l'été dernier.

Pour surveiller les évolutions des cours des matières premières agricoles, connectez-vous sur Les marchés agricoles de Terre-net.fr

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net