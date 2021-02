Euronext Le colza en forte progression, soutenu par les huiles

Les prix du colza étaient en forte hausse, mardi après-midi, soutenus par les huiles dans leur ensemble et la vitalité des cours du pétrole.

Les prix de l'or noir, qui ont atteint lundi des niveaux plus touchés depuis plus d'un an, se maintenaient mardi à ces niveaux de cours d'avant pandémie. L'ensemble des huiles, largement valorisées dans la production de biocarburants, en profitaient. L'huile de palme, qui a connu lundi une forte hausse, se stabilisait mais demeurait ferme, mardi à la Bourse de Kuala Lumpur.

Le soja américain, qui connaît par ailleurs une situation tendue en termes de stocks, conséquence de ventes massives à la Chine ces derniers mois, était en nette hausse, en préouverture, à Chicago, d'autant que la Bourse était fermée lundi, pour cause de jour férié aux États-Unis. Il bénéficiait également de craintes climatiques, après un coup de froid sur les plaines du centre des États-Unis, a souligné le cabinet Inter-Courtage, dans une note diffusée mardi.

Peu avant 15h00 (14h00 GMT) sur Euronext, la tonne de colza progressait de 6,75 euros sur l'échéance de mai à 460,75 euros et de quatre euros sur l'échéance d'août à 420,25 euros, pour près de 8 000 lots échangés.

