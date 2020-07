Euronext Le colza en hausse

Live

Les agriculteurs partagent leurs premiers bilans de la #moisson2020 sur Twitter : Fin de saison pour le secteur plaine. 70qtx de moyenne sur l'exploitation avec 12.4 de protéines et 75.6 de PS. De 45 a 84qtx selon les parcelles et variétés. Direction la gâtine pour encore quelques hectares. pic.twitter.com/Ut9zyWVDBc — Samuel Merceron (@SamuelMerceron1) July 7, 2020Blé tendre #moisson2020 Qx = 50 Humidité = 13,7 PS = 77,1 Pour notre région c'est correct. 470 m d'altitude#Occitanie#TerreDElevage#Roquefort#Segala#MontDeLacaunehttps://t.co/xiw5JwvEXq — Laurent Gasc (@LoranG76) July 8, 2020#Moisson#Orge#Hybride#Sundgau#Alsace@Alsace, France #FrAgTw rdt 76 qx Ps: 68,8 Humidité : 12 . Ça aurait pu être mieux mais aussi bien plus mauvais donc c’est #moyenpic.twitter.com/mFW1ugiE8C — Sébastien Stoessel (@Bachty68) July 7, 2020

Moisson 2020 : suivez les temps forts des récoltes