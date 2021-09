Euronext Le colza en hausse dans le sillage de l'huile de palme

La production d'huile de palme est désormais estimée par les autorités locales à 18 millions de tonnes, contre 19,7 millions de tonnes précédemment, souligne le cabinet Agritel dans une note.

MPOB estimate for 2021 Malaysia palm oil vs 2020

Production 18 vs 19.14 mlnT

Export 16.3 vs 17.37 mlnT

2021 end stocks at 1.7 mlnT and palm oil average price for 2021 at RM 4000 per MT. https://t.co/kvcj0L1Prj