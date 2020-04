Euronext Le colza en hausse dans le sillage du pétrole

• AFP

Les prix du colza étaient en hausse jeudi à la mi-journée, soutenus par le rebond des cours du pétrole.

Le pétrole était aidé par des éléments favorables aux prix côté demande, avec des chiffres meilleurs que prévu aux États-Unis et un espoir de traitement du Covid-19, et côté offre, avec une diminution de la production norvégienne. L'huile de palme se redressait également à la Bourse de Kuala Lumpur, à 2 082 ringgits la tonne pour les échéances de juillet et septembre. Les oléagineux sont largement valorisés par la production de biocarburants (biodiesel).

Vers 12h30 (10h30 GMT) sur Euronext, la tonne de colza progressait de 75 centimes sur l'échéance d'août, à 365,50 euros et de 50 centimes sur novembre à 369,25 euros, pour près de 800 lots échangés.

